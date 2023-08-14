كيبا أريزابالاجا يصل إسبانيا استعدادًا للانتقال لريال مدريد

وصل الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقاله لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع كيبا خلال الأيام الماضية، عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الخميس الماضي.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن كيبا أريزابالاجا وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، من أجل إتمام انتقاله لصفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد رومانو أن كيبا سيعود لتشيلسي عقب نهاية الموسم الجاري بدون شرط يلزم ريال مدريد بشرائه في نهاية الإعارة.

ومن المقرر أن يكشف ريال مدريد عن انضمام كيبا بشكل رسمي غدًا الثلاثاء، في حال سارت الأمور بشكل جيد.