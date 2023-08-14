خلاف على الأجرة وراء إصابة موظف وسائق توك توك بأبوالنمرس

أصيب موظف وسائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على الأجرة بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين موظف رفقته زوجته طرف أول، وسائق توك توك طرف ثان، بسبب خلاف على الأجرة مما تسبب في إصابة الطرفين وجرى نقلهما إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.