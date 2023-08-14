الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على الأجرة وراء إصابة موظف وسائق توك توك بأبوالنمرس

إصابة موظف وسائق
إصابة موظف وسائق توك توك

أصيب موظف وسائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على الأجرة بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين موظف رفقته زوجته طرف أول، وسائق توك توك طرف ثان، بسبب خلاف على الأجرة مما تسبب في إصابة الطرفين وجرى نقلهما إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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