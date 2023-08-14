الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: برشلونة يستخدم أموال صفقة ديمبيلي لضم كانسيلو

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جواو كانسيلو ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن برشلونة يستعد لإرسال عرض رسمي لمانشستر سيتي من أجل استعارة جواو كانسيلو لمدة موسم مع خيار للشراء في نهاية الإعارة.

ولعب كانسيلو النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني مع خيار للشراء في نهاية الموسم ولكن إدارة النادي البافاري لم تفعل الشرط وعاد اللاعب للسيتي عقب نهاية الموسم.

وأفاد رومانو أن الصفقة قد تتم خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على الشروط الخاصة باللاعب، مشيرًا إلى أن برشلونة سيستخدم جزء من الشرط الجزائي لعثمان ديمبيلي لضم كانسيلو.

وانتقل عثمان ديمبيلي لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقب فسخ تعاقده مع برشلونة ودفع الشرط الجزائي وقيمته 50 مليون يورو.

جواو كانسيلو كانسيلو برشلونة مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية

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