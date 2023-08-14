الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاي: بافارد يقاتل من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد

بنيامين بافارد
بنيامين بافارد

 قالت  شبكة سكاي سبورتس إن الفرنسي بنيامين بافارد، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني  يقاتل من أجل إقناع إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب "بافارد" 43 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وذكرت الشبكة أن بافارد سيقاتل بأقصى ما لديه من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد، ولكن الأزمة بدأت في التباعد بين طلبات بايرن وعرض مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بافارد مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، مما يزيد من احتمالية موافقة النادي البافاري على رحيله في الميركاتو الجاري.

وتجري الآن المفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد ونظيرتها في بايرن ميونخ، ولكن سكاي سبورتس ترى أن الصفقة ستتم فقط في حالة خروج هاري ماجواير من مانشستر يونايتد.

مازالت صفقة انتقال هاري ماجواير لوست هام يونايتد قيد العمل، بعدما تم الاتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة، والاتفاق المبدأي على الشروط الخاصة باللاعب، وأشارت "سكاي" إلى أن إدارة بايرن ميونخ تعرف منذ فترة طويلة رغبة بافارد في الرحيل.

وبدأ بافارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2014، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف العام التالي، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي شتوتجارت الذي لعب له 3 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ. 

بافارد بنجامين بافارد بايرن ميونخ مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعرض الأربعاء.. موسم صيف 2023 يستقبل 3 أفلام جديدة بدور العرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى