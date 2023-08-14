سكاي: بافارد يقاتل من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد

قالت شبكة سكاي سبورتس إن الفرنسي بنيامين بافارد، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني يقاتل من أجل إقناع إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب "بافارد" 43 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وذكرت الشبكة أن بافارد سيقاتل بأقصى ما لديه من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد، ولكن الأزمة بدأت في التباعد بين طلبات بايرن وعرض مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بافارد مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، مما يزيد من احتمالية موافقة النادي البافاري على رحيله في الميركاتو الجاري.

وتجري الآن المفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد ونظيرتها في بايرن ميونخ، ولكن سكاي سبورتس ترى أن الصفقة ستتم فقط في حالة خروج هاري ماجواير من مانشستر يونايتد.

مازالت صفقة انتقال هاري ماجواير لوست هام يونايتد قيد العمل، بعدما تم الاتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة، والاتفاق المبدأي على الشروط الخاصة باللاعب، وأشارت "سكاي" إلى أن إدارة بايرن ميونخ تعرف منذ فترة طويلة رغبة بافارد في الرحيل.

وبدأ بافارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2014، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف العام التالي، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي شتوتجارت الذي لعب له 3 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ.