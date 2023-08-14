الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى بتهمة حيازة كيلو هيروين إلى الجنايات

هيروين
هيروين

قرر المحامي لنيابات القاهرة الجديدة الكلية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاتجار بالمخدرات، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الشروق مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة المحاكمة.

وتمكنت حملة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، التابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، حال تواجدهم داخل سيارة ملاكي بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام وجرى اصطحابهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، لتحقيق الأرباح غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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