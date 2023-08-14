قرار مهم من "التعليم" بأن تحويلات الثانوية العامة

جددت وزارة التربية والتعليم، التأكيد على حظر إجراء أي تحويلات في صفوف المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية قبل العودة للوزارة.

وقررت الوزارة حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوى؛ وذلك لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

ونبهت الوزارة على جميع المديريات التعليمية بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية، إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة، لدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنها.