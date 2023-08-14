الشرطة الإسبانية تعلن تفكيك شبكة تهريب مهاجرين عبر 3 قارات

كشفت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية هربت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.

وأضافت الشرطة الإسبانية - حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، مساء الأحد، أن الشبكة الإجرامية تعاونت مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال "حوالات" مكنتها من جني نحو 2,5 مليون يورو.

وأوضحت أنها أوقفت 19 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في عمليات الهجرة غير الشرعية، ووضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي.