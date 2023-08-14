الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 13 مدنيا فى هجوم لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

هجوم بوكو حرام
هجوم بوكو حرام

قُتل 13 شخصًا في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، الأحد، بأن عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي نفذوا هجوما على قرية "وولاري" التابعة لولاية بورنو.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة العديد بجروح.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس 2015 ارتباطه بـ"داعش".

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