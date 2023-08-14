الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء تلقى طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات الثلاثاء

المجلس الوطنى الاتحادى
المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس الجاري.


وذكرت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنها ستتلقى طلبات الراغبين في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، مشيرة إلى أنه يشترط التسجيل في نظام الهوية الرقمية الإماراتية قبل البدء في إجراءات تسجيل طلبات الترشح .


وأكدت أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، خلال الفترة المشار إليها؛ فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة داخل البلاد، الراغبين في الترشح، ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشحهم عن بُعد.

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