الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأردنى: إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية


وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

خفاجى لـ"الشاهد": فض اعتصامى رابعة والنهضة تم بقرار من النائب العام

"خفاجى" لـ"الشاهد": محاولات اغتيالى لم تزدنى إلا إصرارًا على النظر فى هذه القضايا

ذهبت لحضور زفاف صديقتها رجعت جثة.. والد آمال ضحية حادث المنوفية: تركت طفل عمره 3سنوات

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

الأردن يحذر رعاياه فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى