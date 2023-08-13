الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على أجرة توصيلة.. حبس طرفي مشاجرة بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس طرفي مشاجرة اندلعت بسبب الخلافات بينهما، بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة نصر، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيهما المخدرات من عدمه.

أشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تم اكتشافها عندما فحصت الأجهزة الأمنية فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة توك توك) وطرف ثان (أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما، حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثاني لمركبة التوك توك، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة التوك توك بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدي على الثاني باستخدام عصا خشبية شوما كانت بحوزته.

نجحت الأجهزة في ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومركبة التوك توك، قيادته وبمواجهتهما أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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