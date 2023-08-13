وزير الدفاع الأوكرانى: لدينا نقص فى عناصر إزالة الألغام ويطلب المساعدة

كشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، عن نقص في عناصر إزالة الألغام.

وأوضح زيزنيكوف في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في عناصر هندسة إزالة الألغام المدربين، مما يحد من القدرات الهجومية للجيش.

وأكد أن قوات هندسة إزالة الألغام الأوكرانية، تمتلك خبرة ومعدات حديثة، لكنها غير كافية على الإطلاق لجبهة تمتد لمئات الكيلومترات في شرق وجنوب أوكرانيا، ولفت وزير الدفاع الأوكراني إلى أن كييف بحاجة ماسة إلى معدات إزالة الألغام.

وشدد ريزنيكوف علي أنه من الضروري أيضًا توسيع وتسريع تدريب عناصر هندسة إزالة الألغام، قائلًا "هناك حاجة إلى مهندسي إزالة متفجرات هنا والآن".

روسيا تعلن تدمير مطار عسكرى فى إيفانوفراكوسك بأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أنه جرى تدمير مطار عسكري في مقاطعة إيفانوفراكوسك غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، مشيرةً إلى أنه جرى القضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الوزارة الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عدة، بعدما واصلت تقدمها على محور كوبيانيسك، لافتةً إلى نجاحها في إحباط 30 هجومًا أوكرانيًا جديدًا.

وأكدت أن القوات الروسية دمرت مركزا للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "ستار لنك" في جمهورية دونيتسك، ومركزا للقيادة بمقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، في نشرتها اليومية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاجنر، يفجيني بريجوجين، بعد قيادته تمرداً فاشلاً ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو.