الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير مناعة: متحورات كورونا الجديدة قد يكون لها قدرة أكبر على الانتشار

كورونا
كورونا

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، عن خطورة متحور كورونا الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن متحورات كورونا الجديدة قد يكون لها قدرة أكبر على الانتشار لكن ليست بالخطورة السابقة.

وأضاف أنه مع كل متحور جديد يثير أنظار الجميع بقدوم وباء الجديد، موضحاً أن المتحورات الجديدة تصيب أصحاب المناعة الضعيفة.

وأشار إلى أن واحد من 7 يصاب بكورونا في المناطق الأوربية لأنه سريع الانتشار ويستطيع إختراق جهاز المناعة، موضحاً أنه أصاب العديد من الأشخاص في الصين قبل أوروبا وأمريكا.

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