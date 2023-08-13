عوض تاج الدين: مدينة عين شمس الطبية تتسع لـ3500 وتخدم المجتمع كله

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن توجيهات الرئيس السيسي للعمل على الانتهاء من تطوير منظومة مستشفيات جامعة عين شمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي صدق علي توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية.

وأضاف أن مدينة عين شمس الطبية تتسع لـ3500 وتخدم المجتمع كله، موضحاً أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي، ومستشفيات جامعة عين شمس عبارة عن مؤسسة تعليمية بحثية تدريبية تشخيصية علاجية، بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

وأكد أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا، وتوجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.