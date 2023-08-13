بلال الدوي: مصر جهودها مستمرة في الدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني

كشف الكاتب الصحفي، بلال الدوي، عن أهمية القمة الثلاثية غدًا بين الرئيس السيسي ونظيريه الفلسطيني والأردني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، وبالتالي دور مصر متواصل في هذا الشأن بجمع 11 أمين عام للفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن الجهود متواصلة علي الصعيد الداخلي والدولي بوقف الاعتداءات على الأخوة الفلسطينيين من الإسرائيليين، موضحاً أن الدولة المصرية جهودها مستمرة في الدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حقوق الشعب في الوقت الحالي مهدرة لأن الإسرائيليين يقومون بمجازر واعتداءات مستمرة في جنين وعدد من المدن الفلسطينية، وبالتالي لابد من وقفه من مصر، ومصر الدولة الوحيدة القادرة على توقيع هدنة وتثبيتها.