الباز يدعو المصريين بالخارج لشراء وثيقة "معاش بكرة"

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المصريين بالخارج بالقيام بواجبهم تجاه البلد، والمساهمة في حل أزمة نقص الدولار.

وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه سيتم غدًا إطلاق وثيقة "معاش بكرة" بالبنك الأهلي للمصريين بالخارج، موضحًا أن شركة مصر لتأمينات الحياة بالاشتراك مع البنك الأهلي سوف تعلن عن وثيقة تأمين بالدولار للمصريين بالخارج، وهذه الوثيقة ستكون بدفع قسط وحيد إضافة إلى رسوم الإصدار بحد أدنى بقيمة 500 دولار إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، وممكن دفع قيمة القسط الوحيد بالتقسيط 50 دولار كل شهر.

وتابع: "الطرف الأول المواطن المصري المغترب هيستفيد أنه عندما يبلغ سن الاستحقاق بعد الستين يقدر يحصل على معاش بـ3 طرق إما دفعة واحدة، أو دفعات شهرية لمدة عشر سنوات، أو لمدة 15 سنة".

وأردف: "هنا الناس اللى بتتغنى بالوطن وحب الوطن، لازم يعرفوا أن مصر في مشكلة عشان الحصلة الدولارية، والدولة بتبذل مجهود عشان توفر الدولار وتستورد السلع الأساسية، وهنا المواطن يقف جنب بلده، والدولة مش بتشحت لكنها بتعمل أفكار تزود حصيلتها الدولارية وبتفيد الناس كمان".