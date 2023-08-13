الهباش: الكيان الصهيوني يتحدث إن القضية الفلسطينية ليست من أولويات العرب

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن أهمية القمة الثلاثية غدا بين الرئيس السيسي ونظيريه الفلسطيني والأردني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الكيان الصهيوني يتحدث إن القضية الفلسطينية ليست من أولويات العرب.

وأضاف، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي ستعقد في العلمين في غاية الأهمية في ظل تصعيد للعدوان الاسرائيلي وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وحديث عن تداول عربي من القضية.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن القمة الثلاثية تأكيد للرؤية العربية المشتركة وستبقى القضية الفلسطينية في صدارة المشهد العربي والاهتمام على الأرض.