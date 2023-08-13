الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شويكار.. سيدتى الجميلة

شويكار
شويكار

تميزت شويكار الجميلة بالتلقائية، ذلك الصدق الذى فتح قلوب الجماهير دون استئذان، وكانت الابتسامة جزءًا من ملامحها المريحة، وكان حضورها بمثابة إعلان لقدوم البهجة والسعادة.. ونلقى الضوء على فنها الخالد، فى ذكرى وفاتها الثالثة.

اسمها شويكار إبراهيم طوب صقال، ولدت بالإسكندرية فى ٤ نوفمبر عام ١٩٣٨، لعائلة تتكون من أب مصرى الجنسية، تركى الأصل، وأم شركسية، وجدها ضابط فى جيش محمد على باشا، ولُقب باللقب التركى «طوب صقال». 

كان اكتشافها فى نادى سبورتنج فى الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وجسدت فى البداية شخصيات تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب، إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة فى مجال الكوميديا، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس. 

تزوجت الفنانة شويكار من المحاسب حسن نافع الجواهرجى، وكان عمرها ١٨ عامًا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله، وبعد وفاته تزوجت الفنان فؤاد المهندس، وقدّما أحد أبرز الثنائيات فى تاريخ السينما المصرية، وبعد ذلك انفصلا، وتزوجت للمرة الثالثة من السيناريست مدحت حسن. 

وتوالت الأعمال الناجحة التى تجمعهما، وطلب المهندس يدها للزواج على خشبة المسرح، فى أثناء العمل فى مسرحية «أنا وهو وهى» أمام الجمهور، إذ قال لها: «تتجوزينى يا بسكوتة»، وردت شويكار دون تردد: «طبعًا وماله»، ولكنها تألّمت بسبب الانفصال عن فؤاد المهندس الذى وصفته كثيرًا بـ«حب عمرها».

 

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