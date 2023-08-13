"محرقة الميراث".. ماذا قالت التحريات في واقعة عين شمس؟

دلّت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث القاهرة فى واقعة "محرقة الميراث" التى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص حرقا وإصابة 9 آخرين بأحد العقارات بمنطقة عين شمس على أن المتهم يعمل سائق.

وأضافت التحريات أن سبب الحادث خلاف على شقة، حيث توجه المتهم إلى الشقة محل الواقعة وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف" ولاذ بالفرار وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران فى إصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.