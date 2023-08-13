تأجيل دعوى بطلان سحب استراحة المحامين بمجلس الدولة لـ12 نوفمبر

أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم في الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، لجلسة 12 نوفمبر.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.

سبق أن قرر رئيس مجلس الدولة سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.

أشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة، صدر بالمخالفة للقانون والدستور .