حبس عصابة تخصصت فى تصنيع الاستروكس بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام "شخصين - مقيمين بدائرة القسم" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما الشقة، وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام- كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع-٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر- كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"200 ألف جنيه تقريبًا" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة.