كشف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، عن أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن عملية تأسيس الشركات كانت تشهد وقت طويل بإجراءات كثيرة ومتعددة لأن المستثمر يضطر إلى التعامل مع جهات كثيرة، وجهات متعلقة بالتراخيص والضرائب وغيرها من الجهات.

وأضاف أن المنصة الرقمية مهمة جدًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى التي انعقدت برئاسة الرئيس السيسي أصدر قرار للتحول من فكرة الشباك الواحد للشباك الإلكتروني، متمثل في المنصة الرقمية.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية تتيح عملية تأسيس الشركات بصورة تؤدي إلى خفض المدة التي كان يتم استغراقها في تأسيس الشركة، إضافة إلى خفض التكلفة، فضلًا عن خفض الإجراءات وصعوبتها، ومؤخرًا شهد رئيس الوزراء تجربة عملية لأول شركة يتم تأسيسها إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية.