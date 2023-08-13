تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي: نيكولاس جاكسون يقود الهجوم

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في قمة الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل “البلوز”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وتُنقل مباراة تشيلسي وليفربول، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة الوافد الجديد، السنغالي نيكولاس جاكسون أساسيًا في هجوم “البلوز”، إضافة للمدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، في أولى مباريات المدرب الجديد، ماوريسيو بوتشيتينو.

أما عن تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - كارني تشوكويميكا - بين تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فيتواجد المصري محمد صلاح أساسيًا، إضافة لتواجد الوافدين الجديدين، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومنيك سوبوسلاي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا.