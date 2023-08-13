وزير الدفاع الاوكراني: أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة في إزالة الألغام

قال وزير الدفاع الأوكراني إن أوكرانيا هي الآن الدولة الأكثر تلويثًا بالألغام على وجه الأرض ويعاني جيشها من نقص حاد في الرجال والمعدات القادرة على تطهير الخطوط الأمامية، بينما تحدث الجنود عن خسائر فادحة في ألوية الهندسة.

في نداء عاجل للحلفاء، قال أوليكسي ريزنيكوف وفق صحيفة الجارديان البريطانية إن جنوده كانوا يستخرجون خمسة ألغام لكل متر مربع في الأماكن ، وضعتها القوات الروسية في محاولة لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد.

وقال إن حقول الألغام الشاسعة يمكن اجتيازها ، لكن من المهم للغاية أن "يوسع الحلفاء ويسرعون" التدريب الذي تقدمه بالفعل بعض الدول ، بما في ذلك بريطانيا.

لم يكن عدد خبراء الألغام في القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا بما يكفي لاجتياز الدفاعات الروسية المعقدة على الجبهة الشاسعة التي يبلغ طولها 600 ميل (1000 كيلومتر) ، مع استهداف وحدات إزالة الألغام بنيران كثيفة.

وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع في كييف إلى أن هناك فرصة لدول مثل اليابان التي لا ترغب في تقديم مساعدة قاتلة لتقديم الدعم في شكل معدات إزالة الألغام والتدريب.

وقال ريزنيكوف: "اليوم ، أوكرانيا هي الدولة الأكثر كثافة بالألغام في العالم. مئات الكيلومترات من حقول الألغام ، ملايين الأجهزة المتفجرة ، في بعض أجزاء خط المواجهة يصل إلى خمسة ألغام لكل متر مربع.

وتشكل حقول الألغام الروسية عقبة خطيرة لقواتنا ، لكنها ليست مستعصية على الحل. لدينا خبراء متفوقون ومعدات حديثة ، لكنها غير كافية للغاية للجبهة التي تمتد مئات الكيلومترات في شرق وجنوب أوكرانيا ".

وزرعت القوات الأوكرانية بعض الألغام المتناثرة في البلاد لحماية خطوطها الدفاعية ، لكن الغالبية العظمى منها روسية.

اشتكى فولوديمير زيلينسكي من أن الاضطرار إلى انتظار تسليم الأسلحة من الغرب وتأجيل بدء الهجوم المضاد هذا العام سمح لروسيا بزرع ملايين الألغام قبل مواقعها.

أوكرانيا لديها خمس كتائب هندسية ، مقسمة إلى 200 لواء ، والتي اعتبارًا من مايو ، قبل بدء الهجوم المضاد هذا العام ، كان كل منها 30 كتيبة قوية.