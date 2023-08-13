السجن مع الشغل للمتهمين بسرقة عملات أجنبية فى المعادى

عاقبت محكمة جنح القاهرة متهمين لإدانتهما بسرقة عملات أجنبية من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي في القاهرة بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامهما المصاريف الجنائية.

جاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص يعملان لديه في دائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص يعملان لديه في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.