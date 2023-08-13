الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمدرس هدد موظفة بنشر صورها فى الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مدرسًا، لإدانته بتهديد موظفة بصور لها في منطقة العياط بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، قيام المتهم "خالد"، 35 عامًا، مدرس، في نوفمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة، بتهديد المجني عليها من خلال إحدى مواقع التواصل التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، بصور لها مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قسم شرطة العياط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم الذي يعمل مدرسًا، بتهديد المجني عليها بصور خاصة لها، وهو ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية.

وبعمل التحريات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، جرى القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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