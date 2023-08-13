الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أجواء ممتعة وتنافس قوى.. سباقات الترايثلون فى العلمين الجديدة (فيديو)

سباقات الترايثلون
سباقات الترايثلون

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "سباقات الترايثلون في العلمين الجديدة.. أجواء ممتعة وتنافس قوي".

وتمتد سباقات الترايثلون إلى 12 فعالية بمهرجان العلمين في نسخته الأولى، حيث تشهد هذه المنافسات مشاركة 15 دولة، ويتنافس اللاعبون في ماراثون 3 ألعاب هي السباحة والدراجات الهوية ثم الجري. 

وقال أحد المتسابقين الأجانب، إنه يزور مدينة العلمين لأول مرة، معقبًا: "أحببت هذه المدينة كثيرا، فهي مدينة رائعة، كانت هناك فعالية في الأسبوع الماضي، وحضرت حفل عمرو دياب، وكان حفلا رائعة والطرق ممدة للغاية ونظيفة جدا، لقد أحببت المدينة كثيرا". 

وأكدت كلير نيرنهسين مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجو في العلمين رائع للغاية والجو ملائم جدا والتنظيم مدهش، معربة عن تمنيها الحضور المزيد من الفعاليات في الأعوام المقبلة.

فيما أكد هشام عفيفي، مشارك مصري: "الجو جميل جدا والعوم هنا سهل للغاية وكرسي العجل رائع والشمس كانت معتدلة وبالتالي، فإننا لم نتعب في الجري، وهذا من حُسن حظنا".

سباقات الترايثلون العلمين العلمين الجديدة أجواء ممتعة تنافس قوي الترايثلون

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