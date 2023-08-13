الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتخانق مع نزيل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل وفاة مسجون فى مركز إصلاح

مصدر أمني
مصدر أمني

نفى مصدر أمنى صحة ادعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة وتعدي بالضرب خلال شهر مايو الماضي بين شقيق الصحفي المذكور "محكوم عليه في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع في تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه في القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقي العلاج وتوفى عقب ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، حيث انتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شئونها واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.

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