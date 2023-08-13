الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة الاعتداء على شخص بمسجد السيدة زينب

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام أحد أفراد الأمن، بالتعدي على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب.

جاء ذلك، عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الأمن بالتعدى على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد أفراد الأمن الإداري بمحاولة صرف المصلين، عقب الانتهاء من الصلاة لمنع التزاحم وفقاً للإجراءات المتبعة داخل المسجد، دون حدوث تعدي. 

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"الداخلية" تكشف حقيقة الاعتداء على شخص بمسجد السيدة زينب

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