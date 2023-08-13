الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير عربي: قطاع التأمين يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد بالدول العربية

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

قال تقرير صادر من صندوق النقد العربي، إن قطاع التأمين يعتبر عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي، حيث يتمثل دوره في حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر، إضافة إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن قطاع التأمين في الدول العربية يلعب  دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني كونه من أهم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرارها، وقد شهد قطاع التأمين في الدول العربية نموًا خلال السنوات الأخيرة تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2022 ما يقارب 45.2 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية مقابل 43.1 مليار دولار في نهاية عام 2021، أي بمعدل نمو بلغ 4.7%.

وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أنه على الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا يتجاوز متوسط هذه الأقساط نحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وهو مستوى لا يزال ضعيفاً مقارنة بمساهمة قطاع التأمين في القارات والمجموعات الإقليمية الأخرى في الناتج الإجمالي العالمي، علمًا أن نسبة الأقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم تبلغ 7.0% في نهاية عام 2021.

وعليه يفرض هذا الواقع تحديات على السلطات الاشرافية في الدول العربية بخصوص تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة الوعي بأهميته وفهم مخاطره.

قطاع التامين الاقتصاد دعم الاقتصاد صندوق النقد العربي حماية الأفراد تعزيز الإستقرار المالي

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