1512 طالبًا يتقدمون لمدارس المتفوقين بالمنوفية

تقدم 1512 طالبًا من الحاصلين على الدرجات العليا في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم نظرًا للمستوى التعليمي المتميز الموجود بها.

وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم، يرافقه محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام، ممدوح الجابري، مدير عام الشئون التنفيذية، هيثم بدران، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، قاعات التطوير التكنولوجي للاطمئنان على سير الاختبارات المؤهلة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem.

وأوضح الفولي أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 1512 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم بمعرفة الوزارة بقاعات الاختبارات بالمديرية، وقاعات الرخصة الدولية، وقاعات المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم، وقاعة بمدرسة سرس الليان المتميزة للغات، وقاعة بمدرسة محمد عادل شبل الثانوية بالباجور، وقاعة بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بإدارة تلا.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن الاختبارات تجري على مدار 4 أيام متتالية موزعة على النحو التالي: السبت والإثنين للبنين، الأحد والثلاثاء للبنات.