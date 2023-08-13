وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 335 بتعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير اعتبارًا 12 أغسطس 2014.

يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهورى صدر فى مايو 2022.

ويعد وليد جمال الدين خبيرًا استثماريًا تنفيذيًا متمرسًا يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عامًا فى إدارة الاستثمار، فضلًا عن أن لديه سجلًا حافلًا فى مجال الاستثمار المصرفى وإدارة الأموال والتطوير العقارى.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020 - 2025، والتى تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالميًا بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلًا عن المجهودات التى بُذلت خلال الفترة الماضية فى قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية.