لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد ، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما تناول اللقاء بحث سُبُلِ تعزيز التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كافة المجالات القانونية والتدريبية.

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، والأستاذ عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، والدكتور إسماعيل سامي الإدارة القانونية بالجهاز.

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