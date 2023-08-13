مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة مسرعة بالتجمع الأول

دهست سيارة مسرعة سيدة بها أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الأول، مما تسبب فى وفاتها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق السويس اتجاه القاهرة بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر .

وبعمل التحريات تبين أن سيارة مسرعة دهستها أثناء عبورها الطريق، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الشروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.