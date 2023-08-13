إخماد حريق هائل التهم مخزن أخشاب بفيلا فى التجمع الأول

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة حريقًا نشب داخل مخزن أخشاب بفيلا بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مخزن في فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن النيران التهمت مخزنًا بداخله أخشاب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.