الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مستريح جديد يجمع 13 مليون جنيه من أهالي قرية بالغربية

مستريح
مستريح

شهدت قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية ظهور مستريح جديد نجح في  الاستيلاء على أكثر من ١٣مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها ومنح الاهالي وعودا بمنحهم أرباحا مالية كبيرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهم كونه عقب عدة أشهر لم يف بوعده واختفي وحصل الأهالي بموجب إيصالات أمانة وأوراق رسمية موقعة من المتهم على عدة أحكام بلغت 8 أحكام في قضايا وصل مجموع أحكامها إلى أكثر من 14 سنة وهي القضية رقم 18054 لسنة 2022م جنح مستأنف أول طنطا حصر 893 لسنة 2023م والتهمة نصب وصدر فيها حكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه غيابى و القضية رقم 7785 لسنة 2022م  جنح مستأنف أول طنطا كلى مستأنف لسنة 2023م  حصر رقم 791 لسنة 2023م  والتهمة تبديد والعقوبة حبس سنتين و كفالة 2000 جنيه غيابى القضية رقم 17478 لسنة 2022م  جنح أول طنطا حصر 6210 لسنة 2022م  إيصال أمانة حبس 3 سنوات حضورى والقضية رقم 25386 لسنة 2022م جنح أول طنطا حصر 6697 لسنة 2022م  أول طنطا شيك حبس 3 سنوات غيابى القضية رقم 17477 لسنة 2002م  جنح أول طنطا إيصال أمانة والحكم حبس سنتين و غرامة 2000 جنيه حضورى والقضية رقم 2967 لسنة 2022م جنح مركز زفتى إيصال أمانة حبس سنة حضورى القضية رقم 25263 لسنة 2022م جنح أول طنطا إيصال أمانة حبس سنة حضورى.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء خالد مختار عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي العديد من البلاغات من مواطنين لسرعة ضبط واحضار "ايمن.ا" والمعروف محل إقامته الدائم بطنطا (حسب شكاوى المواطنين) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الاحكام العديدة الصادرة ضده ليتمكن الأهالي من الحصول على أموالهم التي استولى عليها بغير حق.

وأفادت مصادر أمنية أن هناك جهودا مكثفة تبذل لضبط وإحضار المتهم لاتخاذ الإجراءات القضائية لتصبح الاحكام نهائية وواجبة النفاذ وأضاف المصدر انه سبق ضبطه وإحضاره وقام بعمل المعارضات في بعض القضايا

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