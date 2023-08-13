الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار فى المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الآيس» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم قيامه في أبريل من العام الجاري 2023 بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الآيس» بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري «فرد خرطوش» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الآيس»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الآيس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا.   

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