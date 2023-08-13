9 نصائح للتعامل مع مصابى الحروق الكهربائية
قدمت جمعية الهلال الأحمر عددًا من النصائح والإسعافات الأولية في حالات الحروق الكهربائية. وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب اتباع الإجراءات التالية:
- فصل التيار الكهربائي.
- فحص العلامات الحيوية للمصاب.
- تبريد أماكن الحروق الكهربائية بالماء الجاري لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى وصول الإسعاف.
- عدم خلع أي شيء ملتصق بالجزء المحترق.
- استمرار ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.
- عدم وضع أي زيوت على الجزء المتحرق.
- عدم وضع ثلج أو ماء مثلج مباشرة على الحروق في التبريد.
- عدم فتح الفقاعات الناتجة عن الحرق.
- استدعاء الإسعاف.