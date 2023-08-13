الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 نصائح للتعامل مع مصابى الحروق الكهربائية

مصابي الحروق الكهربائية
مصابي الحروق الكهربائية

قدمت جمعية الهلال الأحمر عددًا من النصائح والإسعافات الأولية في حالات الحروق الكهربائية. وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب اتباع الإجراءات التالية:
- فصل التيار الكهربائي.
- فحص العلامات الحيوية للمصاب.
- تبريد أماكن الحروق الكهربائية بالماء الجاري لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى وصول الإسعاف.
- عدم خلع أي شيء ملتصق بالجزء المحترق.
- استمرار ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.
- عدم وضع أي زيوت على الجزء المتحرق.
- عدم وضع ثلج أو ماء مثلج مباشرة على الحروق في التبريد.
- عدم فتح الفقاعات الناتجة عن الحرق.
- استدعاء الإسعاف.

مصابي الحروق الكهربائية
مصابي الحروق الكهربائية

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