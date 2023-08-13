الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل بالجيزة

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل آخر لخلافات بينهما بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.

جاء في أوراق القضية، شروع المتهم في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما بدائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن تعدي الجاني على الضحية بالضرب، محدثًا إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بشروع المتهم في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما في دائرة القسم.

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