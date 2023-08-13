الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء اشتعال حريق بمنزل فى بولاق الدكرور

حريق بمنزل
حريق بمنزل

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال مالك منزل اشتعل به حريق فى بولاق الدكرور، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وأشارت التحريات والمعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا تسبب في نشوب الحريق دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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