عذبها وحرق جسمها.. حبس عم طفلة أكتوبر وزوجته 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عم طفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيبها حتى الموت بعد وفاة والديها.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها، ووجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية بالفحص، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله طفلة "3 سنوات" فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

نجح رجال المباحث بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد مرتكب الواقعة عم الطفلة، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم، واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.