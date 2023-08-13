أجندة الدستور الثقافية اليوم الأحد 13-8-2023

يحتشد اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثامنة مساء، يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الإذاعة المصرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات، الذي يعقد هذه الليلة تحت عنوان "كلية التربية الموسيقية.. العلم فى خدمة الفن".

يستضيف الصالون الدكتورة شيرين عبداللطيف، عميدة الكلية الحالية، والدكتورة أميرة فرج، العميد الأسبق للكلي، والمؤلف الموسيقى الدكتورخالد أمين.. ويصاحب الصالون فقرات غنائية أداء أعضاء فريق صوت العاصمة التابع لكلية التربية الفنية.

ــ الهوية المصرية في صالون نفرتيتى الثقافى

كما يستضيف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "الهوية المصرية.. التعليم والأسرة بداية التكوين".

يناقش ضيفا الصالون الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور كمال مغيث، الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، دور الأسرة في تكوين الهوية المصرية، وبدايات تكوين الهوية المصرية. هل البدايات تكون داخل الأسرة،.. أم تبدأ مع السنوات الدراسية الأولى داخل المدرسة؟، وأسباب تخلي الكثير عن حضارتنا المصرية وتراثنا الإنساني.

ــ حفل للإنشاد الديني بقبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا للإنشاد الديني الذي تحييه فرقة “المرعشلي” السورية للإنشاد الديني.

تأسست رابطة الرضوان الدولية، المرعشلي، في دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبدالقادر المرعشلي، وهي تُجيد كثيرًا من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية، ذات اللون الأندلسي والتركي والمصري والعراقي والمغربي والخليجي أيضا، ضمن الإطار الديني والصوفي الملتزم، حيث ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط.

ــ فرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

وفي نفس التوقيت، الثامنة مساء، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع المعز، حفل جديد لفرقة النيل للآلات الشعبية، شعبة الإنشاد الدينى، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية.

ــ حكاية "الظاهر بيبرس" بالرواية المصرية" ببيت السناري

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات الجلسة الثالثة من الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة من سن 12 إلى 16 سنة.

والورشة من تقديم الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، الذي صمم عرضًا جديدًا مبتكرًا لتقديم الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة في ستة أجزاء سيتم تقديمها في بيت السناري بالقاهرة.

ــ فعاليات مكتبة الإسكندرية

كما تنظم مكتبة الإسكندرية عددا من الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية، ففي السادسة مساء، يعقد لقاء شعري مع الشاعر علاء خالد حول قصائد مختارة من ديوانه "العدم أيضًا مكان حَنين"، وذلك بقاعة الوفود.

يتضمن اللقاء قراءة ومناقشة قصائد الشاعر من ديوان "العدم أيضًا مكان حَنين"، وتسليط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في معظم أركان الحياة سواء الاجتماعية والسياسية والعاطفية.

وفي السابعة مساء، تعقد ورشة عمل سينمائية، تحت عنوان “أساسيات العمل السينمائى”، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية.

وضمن فعاليات المهرجان أيضا، يستقبل المسرح المكشوف في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا فنيا، والذي يحييه فريق “إجيبسيانا باند”.

ــ “صُحاب الدرب” بمركز نظر للفنون

وفي السابعة مساء، ينظم مركز نظر للمعارف والفنون، عرضا لفيلمين قصيرين، وهما: فيلم “صُحاب الدرب”، مدة عرضه 10 دقائق، من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة وإخراج هشام عبدالحميد ضمن سلسلة حكايات أهل القاهرة.

يتناول الفيلم أثر القاهرة على حياة ثلاثة أصدقاء يقيمون فى حي قاهري عريق، يدور عالمهم الخاص على حافة المدينة الفاطمية خارج بوابة المتولي بين درب المقشاتي وعطفة جامع الصالح طلائع وحارة القربيّة كيف تأثر كل منهم بالمكان وكيف ترك بصمته عليهم.

يعقبه عرض للفيلم الوثائقي "الحطابة.. دروب الحياة والموت"، مُدة عرض الفيلم 35 دقيقة.