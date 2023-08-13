روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على محاولات استهداف جزيرة القرم

توعدت روسيا، بالرد على محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة شبه جزيرة القرم وجسر القرم، قائلة: لا مبرر للأعمال "الهمجية"، وندين بشدة هذه الهجمات "الإرهابية".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الأعمال التخريبية التى ترتكبها كييف تعطى المجتمع الدولى فرصة إضافية للتعرف مرة أخرى على حقيقة نظام كييف".

وأشارت إلى أن جسر القرم يمثل أحد مرافق البنية التحتية المدنية البحتة، ولا يمكن التساهل مع الهجمات التى تستهدفه منذ خريف العام الماضي، وأدت لسقوط مدنيين.

واعتبرت أن القوات المسلحة الأوكرانية؛ بالرغم من الكم الهائل للدعم العسكرى الغربى الذى تتلقاه؛ "تجد نفسها عاجزة عن تغيير الوضع الميدانى على خط المواجهة"، لهذا "تحاول الانتقام باستهداف المرافق المدنية والمدنيين، بأساليب إرهابية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن صد القوات الروسية هجمات على شبه جزيرة القرم بعشرين طائرة مسيرة، وبصاروخين من طراز "إس-200" على جسر القرم.