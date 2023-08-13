الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسى: استئناف مفاوضات نزع السلاح بأوكرانيا فى ظروف إقليمية جديدة لكييف

الدوما الروسى
الدوما الروسى

 أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى اليوم /السبت/، أن المفاوضات حول "الوضع المحايد" لأوكرانيا؛ سوف تستأنف فى ظروف إقليمية جديدة لكييف.

وقال سلوتسكى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن المجتمع الدولى يميل بشكل متزايد نحو ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع، مؤكدا أنه ستتم العودة إلى "الوضع المحايد" ونزع السلاح فى أوكرانيا.

وأوضح أن المزيد من دول العالم اليوم أدركت الأسباب الحقيقية والخلفية الحقيقية للنزاع الأوكراني، وتوقفت عن دعم الغرب فى المواجهة مع روسيا حتى آخر أوكراني.

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