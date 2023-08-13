الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم عطية لـ"الشاهد": تم الاستيلاء على 12 فدانًا من المنطقة الصناعية بالفيوم وقت الفوضى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحازم عطية

أشاد الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، باهتمام الدولة المصرية بالريف والسير في طريق أنها لا تقدم الخدمة فقط ولكن خدمة تؤدي إلى ارتياح نفسي عند أهالي هذه المناطق.

وأضاف الدكتور حازم عطية، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مشروع مثل "حياة كريمة" يجعل المواطن يستشعر أن الدولة المصرية مهتمة به، وهو ما تقوم به الدولة في كل قرى ونجوع مصر. 

وأوضح محافظ الفيوم الأسبق، أنه لم يتم الاكتفاء باحتفالية موسيقى الشعوب، لكن تم إرسالها لأربع أو خمس قرى لتقديم هذه الفنون في تلك القرى، وتم اختيار عدد من القرى، لكنها لم تكن تحتوي على مسارح ولذلك تم التوجه نحو مراكز الشباب في هذه القرى لتقديم العروض في مراكز الشباب. 

وأشار إلى أنه تم عمل مشروعين في غاية الأهمية للشباب، وهو مشروع يسمى "شباب الفيوم الزراعي" و مشروع "شباب الفيوم الصناعي"، حيث يوجد في المنطقة الصناعية بالفيوم عدد من المصانع والشركات المنتجة، وقد تم الاستيلاء على 12 فدانا من المنطقة الصناعية في وقت الفوضى، لكن تمكنا من استعادة تلك الأفدنة داخل المنطقة الصناعية.

الدكتور حازم عطية برنامج الشاهد الإخوان محمد الباز محافظ الفيوم الأسبق

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