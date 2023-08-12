كيف ساهم أبناء سيناء فى الحرب على الإرهاب والتنمية الشاملة؟

كشف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، عن كيف ساهم أبناء سيناء في الحرب على الإرهاب والتنمية الشاملة؟.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نحن دائمًا مع القوات المسلحة والدولة، ومحاربة قوى الشر كما أن القبائل والأهالى انخرطوا مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب".

وأضاف أن سيناء مطهرة تمامًا وثمن ذلك كان غاليًا، موضحًا أن هذا الثمن الغالى جعل الدولة تتوجه لتنمية سيناء والذى أمر به الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية فى تنميتها، حيث تم عمل ميناء عالمى ومشروعات كبرى أخرى، فضلًا عن أن الدولة فكرت فى إنهاء عزلة سيناء، مؤكدا أن سيناء آمنة تماما والدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير، ولم تبخل علينا فى أى شيء.

أوضح أن المرور من الضفة الغربية للشرقية أصبح يستغرق ربع ساعة فقط، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء انخرطوا فى العمل النضالى حتى المشاركة فى حرب أكتوبر العظيمة، وكل الولاء والانتماء لأبناء سيناء الذين توارثوها جيلًا بعد جيل، وكل التحية والدعم للقوات المسلحة.