السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل من الطبيعى وجود حديد داخل المصوغات الذهبية؟.. "فرج" يوضح

المصوغات الذهبية
المصوغات الذهبية

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن حقيقة وجود حديد داخل المصوغات الذهبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن بعض أنواع الأساور الذهبية يوجد بها نصف جرام حديد.

وأضاف أنه لا بد من إثبات أن الأساور بها حديد في فاتورة الشراء، مشيرًا إلى أنه لا بد من إثبات كل مكونات المصوغات الذهبية في فاتورة الشراء.

وأشار إلى أن هذه النوعية من الأساور تكون عبارة عن قطعتين ويكون فيها مفصلة يوضع بها من نصف جرام إلى 70 ملي حديد، من أجل أن تقفل وتفتح.

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