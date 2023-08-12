"20 %".. استشارى يفجر مفاجأة عن متحور كورونا الجديد "إيريس"

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، عن خطورة متحور كورونا الجديد بعد انتشاره في 51 دولة حول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن متحور كورونا "إيريس" أكثر انتشارًا من المتحورات السابقة بنسبة 20%، ولكن ليس هناك أي دليل أنه أشد خطورة، مشيرًا إلى أنه من عائلة أوميكرون ومتحور فرعي منه.

وأضاف أن الفيروسات التنفسية جزء منها التطور ومن الطبيعي تحور فيروسات التنفس وليس غريبًا الاستماع إلى تحور جديد من فيروس كورونا.

وتابع: "خرجنا من الجائحة ولكن في قلق من التحورات أنه يكون أشد، والتحورات اللي حصلت مؤخرًا مع زيادة المناعة واللقاحات كانت المتحورات أضعف وفي 3 درجات من تصنيف الفيديوهات أبسطها متحورات تحت الملاحظة، ثم مثير للاهتمام زي المتحور الجديد، وأخطرها متحور يدعو للقلق"، والمتحور انتشر في 56 دولة ولكن لا زيادة في الحالات الحرجة.