حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن جهود الدولة في حصر العقارات وأهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "الموضوع بدأ منذ عام 2017 عندما أعلنا عن تعداد الدولة المصرية، وحصرنا 50% من العقارات حتى الآن".

وأضاف أنه تم حصر جميع المنشآت وتحويلها إلى كروكي، وتم تحويل الكروكي لخرائط جغرافية، وتم استخدام التصوير الجوي للمطابقة".

وأوضح أنه أصبحت لدينا طابعة المباني والأراضي والشقق، وبالتعاون مع الوزارة بدأنا نربط كل شقة بالرقم القومي.