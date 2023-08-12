السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشايخ قبائل سيناء: أعطوا فرصة للرئيس يزود الخير فى البلد.. وإحنا فى حرب شائعات خطيرة

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

كشف الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، عن جهود الدولة في دعم عملية التنمية في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي مهتم بتنمية سيناء ونتعرض لحرب شائعات خطيرة.

ووجه رسالة إلى المصريين: "القادم أفضل وأعطوا فرصة للرئيس يزود الخير في البلد وإحنا في حرب شائعات خطيرة وبفضل الجيش والأجهزة الأمنية تتم توعية الناس".

وأشار إلى أن الوضع أصبح مختلفًا في سيناء تمامًا عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أن شمال سيناء تشهد تنمية حاليًا بعدما كانت تتعرض لحرب خطيرة ولا يستطيع أحد دخولها.

وتابع: "شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء وخط ربط السكة الحديد المزمع إقامتها وربط أوروبا بمصر كل ده مجاش من فراغ ولكن من معاناة كبيرة".

إبراهيم سالم مشايخ قبائل جنوب سيناء الحياة اليوم سيناء الرئيس السيسي

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